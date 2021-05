Scaroni: "Il Milan non tornerà ai vertici senza il nuovo stadio"

Il presidente del Milan Scaroni ha parlato della situazione stadio in un’intervista a Il Foglio Sportivo: “Da quello che leggo che i problemi dell’Inter sono dietro le loro spalle. Sono convinto che abbiamo bisogno di un nuovo stadio, ne ha bisogno Milano. Non possiamo tornare ai vertici col vecchio Meazza. Penso che il sindaco e l’amministrazione comunale condividano questo progetto, dobbiamo assolutamente dare un’accelerata. La mia grande speranza è sempre quello che l’inaugurazione dell’Olimpiade nel 2026 possa essere fatta nel nuovo stadio che andremo a costruire”.

Sulla Superlega: “Quel progetto è morto e sepolto, quello che non è morto è il fatto che i grandi club europei perdono tantissimi soldi, questo non può continuare. Sarà per il Covid, sarà per i troppi eccessi, certo è che avere i grandi club europei in perdita resta un problema che abbiamo, dobbiamo affrontarlo tutti insieme guardando i ricavi per offrire al pubblico degli spettacoli più attrattivi. Dobbiamo intervenire sui costi, da questo deriva la sopravvivenza del calcio. Se il progetto super lega è morto, le ragioni per il quale questo progetto è stato pensato sono ancora lì”.

OMNISPORT | 27-05-2021 19:29