Scherma, al via le qualificazioni per Parigi 2024

L’Italia, in tutte le discipline della scherma, è messa bene nel ranking mondiale. Milano 2023 sarà decisiva

04-04-2023 20:37

Inizia ufficialmente il cammino verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Da oggi, fino al primo aprile 2024, inizia il periodo di qualificazione per la scherma. Le prove di Coppa del Mondo, Grand Prix a punteggio maggiorato, gare satellite, i campionati Continentali e soprattutto i Campionati Mondiali di Milano 2023 conteranno per ottenere punteggi ai fini delle qualificazioni per arrivare in terra francese.

Il momento clou delle qualificazioni sarà a luglio: infatti dal 22 al 30 di luglio si svolgeranno i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Olimpica MILANO 2023. Fare bene nel corso di questa competizione varrebbe (praticamente) assicurarsi la partecipazione ai Giochi di Parigi.

Nella scherma, la qualificazione ai Giochi avviene principalmente tramite le squadre. “Per Parigi 2024 si qualificano direttamente le prime quattro squadre dei ranking a prescindere dal continente, piщ la prima per ogni zona (Europa, Asia, Americhe, Africa) dal quinto al sedicesimo posto. Se un continente non dovesse avere neanche una propria nazione tra le prime sedici, allora si qualificherebbe la prima nazione esclusa”, riporta il portale OASport.it.

Stando al ranking mondiale odierno, essendo tutte tra le prime quattro, le squadre italiane sarebbero in toto qualificate per Parigi.

Il Fioretto

Attualmente, le squadre azzurre di questa disciplina occupano il primo posto nel ranking (sia maschile, sia femminile). La presenza sul suolo francese non sarebbe essere messa in discussione.

La Spada

In questa disciplina l’Italia si vede al secondo posto (con uomini e donne). Il quartetto femminile è più in forma rispetto a quello maschile. Le donne potrebbero puntare al traguardo più alto, gli uomini faticano nell’individuale, ma si galvanizzano nel contesto squadra.

La Sciabola

Anche in questa disciplina non sembrano esserci problematiche. Gli uomini sono terzi nel ranking, mentre le donne sono quarte, ma hanno grandi margini di miglioramento.