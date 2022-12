Scherma – Arianna Errigo in dolce attesa: “Presto saremo in quattro”

28-12-2022 20:57

La pluricampionessa Arianna Errigo è al 7° mese di gravidanza ed è pronta a diventare mamma di due gemelli, un maschio ed una fammina.

Sposata da tre anni con Luca Simoncelli, suo marito ma anche allenatore, Errigo ha avuto un aborto spontaneo dopo Tokyo 2020, ora invece tutto sta filando per il verso giusto.

“Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora, la cicogna avrà un gran bel da fare e anche noi” ha affermato tramite i propri canali.

La curiosità risale alla scorsa estate quando l’azzurra vinse un argento individuale ed un oro a squadre ai mondiali al Cairo già in dolce attesa: “Sì, ero già incinta, ora nel mirino ci sono le Olimpiadi di Parigi 2024 ma io farò di tutto per tornare in pedana ai Mondiali di Milano della prossima estate”.