Scherma, Azzi soddisfatto dopo i Giochi del Mediterraneo

07-07-2022 22:22

Il Presidente Federale della scherma Paolo Azzi è ovviamente soddisfatto di quanto visto ai Giochi del Mediterraneo: “Anche in un periodo della stagione molto intenso, a cavallo tra Europei e Mondiali, siamo riusciti a presentare una squadra competitiva e di grandissima qualità. Abbiamo portato sul podio atleti in tutte e sei le gare, un fatto estremamente significativo e che dà merito ai ragazzi, ai CT e a tutto lo staff che ha lavorato con loro”.

Una grande Italia fino alla fine: “La vittoria di Olga Rachele Calissi nell’ultima prova, quella di fioretto femminile, ci ha permesso di vincere il medagliere della scherma superando l’Egitto – continua Azzi -. Un giusto premio a tutta la nostra Nazionale che si è confrontata in gare di ottimo livello, in una gran bella edizione dal punto di vista tecnico. A riprova del fatto che il mondo sta cambiando, basta vedere che tre dei sei titoli sono andati a Paesi africani, ma in questo contesto così globale l’Italia riesce a primeggiare con ben 13 medaglie di cui due d’oro. Una menzione speciale, dunque, va alle vincitrici: Giulia Rizzi, che è salita sul gradino più alto del podio nella bellissima tripletta della spada femminile, e Olga Calissi, che nella gara delle fiorettiste ha offerto una prova davvero convincente, mettendo in luce una scherma di grande qualità”.

Infine i ringraziamenti di Azzi: “Un sincero elogio va a tutti gli altri nostri atleti che ci hanno rappresentato, e come sempre allo staff, instancabile, che li ha seguiti qui a Orano, trascinati dall’entusiasmo del Capo delegazione Valerio Aspromonte. Abbiamo dato un apporto decisivo per la vittoria di Italia Team nel Medagliere, ed è un altro ottimo viatico in vista dei Campionati del Mondo che tra pochi giorni ci attendono al Cairo”.