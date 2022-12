Scherma, Garozzo: "Parigi? Vogliamo arrivare da corazzata"

26-12-2022 12:45

Daniele Garozzo si prepara, come tutta la squadra azzurra di scherma ai Giochi di Parigi 2024.

Il siciliano ne ha parlato nella puntata di Fencing 2U realizzata da Sport2U con OA Sport.

“Sono arrivati due quinti posti a livello individuale, sono soddisfatto di come ho tirato, ma ci sono alcune cose che vanno riviste specialmente dal punto di vista tattico. Con la squadra sono arrivati un secondo e un terzo posto, meno bene rispetto a quanto fatto nella passata stagione di Coppa del Mondo, ma comunque questo ci può essere utile nel percorso per Parigi. Noi vogliamo arrivare ai Giochi come una corazzata, pronta a distruggere chiunque, per prenderci quell’oro a squadre che ci manca. Alle Olimpiadi ho già fatto due grandi prestazioni individuali, ma ci tengo a fare molto bene anche con la squadra”.