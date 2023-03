Scherma, gli atleti russi e bielorussi tornano in pedana

Il consiglio straordinario della Fie ha stabilito che gli schermidori originari della Russia e della Bielorussia possono riprendere a gareggiare nelle manifestazioni internazionali.

10-03-2023 21:29

Decisione clamorosa nel mondo della scherma: gli atleti russi e bielorussi possono tornare a competere nel circuito internazionale. A stabilirlo è stato il congresso straordinario tenutosi in data odierna dalla Fie che ha così annullato la decisione presa un anno fa quando ci fu l’invasione in Ucraina. Le votazioni hanno visto 89 pareri favorevoli, 46 contrari ed uno astenuto.

Da valutare, invece, il discorso squadre visto che il presidente del CIO Thomas Bach non si è ancora espresso in merito alla possibilità di gareggiare sotto la propria bandiera. Intanto è stata stabilità la data della riammissione: 1 aprile.