Scherma, l'italia femminile del fioretto sul tetto d'Europa

Brilla l’Italia del fioretto femminile. Ad Antalya arriva l’oro nella prova a squadre. A salire sul gradino del podio Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo che nella finalissima battono la Francia con 45-25.

Una sorta di rivincita dopo l’Olimpiade di Tokyo 2020 visto che era stata proprio la Francia a eliminare le azzurre in semifinale. In evidenza la classe 2001 Martina Favaretto che nei turni in pedana non lascia scampo alle avversarie con parziali che registrano 5-1 5-1 5-0.

In precedenza l’Italia aveva battuto la Romania per 45-20 e la Germania per 45-23.

Le azzurre Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, partivano come prime del ranking, non hanno tradito le aspettative

“Questo risultato non è mai scontato – ha spiegato la capitana Arianna Errigo – siamo state non brave, ma di più perché abbiamo stravinto ed è stato bello partire come prime del ranking e confermarci”

E poi Alice Volpi: “Chiudo con due medaglie e ci avrei messo la firma, meglio di così non poteva andare. Le mie compagne hanno fatto un lavoro stupendo, grazie a loro siamo arrivate in finale e io solo allora ho dato il mio contributo”.