Scherma, pioggia di podi nel Grand Prix per il fioretto

Vittoria al maschile per Alessio Foconi

19-03-2023 13:30

Il Grand Prix di scherma di Busan regala il trionfo di Alessio Foconi, che svetta sul gradino più alto del podio nella gara maschile, ma non mancano le soddisfazioni anche nella prova femminile dove chiudono al terzo posto Alice Volpi e Martina Sinigalia.

Tre medaglie di enorme valore, nel GP FIE in Corea, per la spedizione italiana guidata dal CT Stefano Cerioni, che vola a quota 26 medaglie conquistate nelle 18 gare fin qui disputate in Coppa del Mondo tra uomini e donne nella specialità del fioretto, di cui ben nove vinte. Anche nella trasferta asiatica conferme e piacevoli novità: primo successo quest’anno per Alessio Foconi (che era stato secondo all’esordio nella tappa di Bonn) battendo il campione olimpico Cheung, e tra le ragazze terzo podio in stagione per Volpi cui si aggiunge la prima volta in “zona medaglie” di Martina Sinigalia.