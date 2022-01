Scherma, verso i Mondiali di Milano. Malagó: “Cittá innovativa”

11-01-2022 13:28

Sono stati presentati oggi a Milano i Mondiali di Scherma che si terranno nella città lombarda nel 2023. Una rassegna importante che torna nel nostro paese dopo 11 anni.

Tra i presenti il numero uno del Coni, Giovanni Malagó: “Quello che ha fatto il Comitato Organizzatore, coordinato da Marco Fichera, è stato eccezionale: un lavoro totalizzante che premia anche la Federazione, sotto tutti i punti di vista, anche quello della diplomazia internazionale.

La città di Milano? È un posto smart, innovativo, ma soprattutto con tanta scherma che non poteva non cogliere questa occasione, come ci ricordano i tantissimi titoli vinti da Mangiarotti. Un’ultima cosa: la vittoria in questa gara all’assegnazione dell’evento? Non ne avremo mai la riprova, ma il fatto che Milano sia una città olimpica (ricordando i Giochi Invernali 2026) certamente è stata una spinta in più”

