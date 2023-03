Scherma, weekend di successi per la spada italiana

Due volte sul podio i colori azzurri

13-03-2023 12:47

La spada italiana sale due volte sul podio del Grand Prix di Budapest: arrivano il trionfo di Gabriele Cimini e il terzo posto di Valerio Cuomo in una gara maschile tutta tinta d’azzurro.

Una splendida risposta quella degli spadisti del CT Dario Chiadò che ha visto Cimini battere Cuomo per 15-14 in fondo a un match tiratissimo fino agli ultimi secondi. Poi in finale il pisano dell’Esercito ha completato il suo capolavoro imponendosi sull’israeliano Yonatan Cohen con il punteggio di 15-13 e volando sul gradino più alto del podio, mentre il napoletano delle Fiamme Oro ha diviso il terzo gradino con il francese Gaetan Billa.

La spada maschile era l’unica specialità che in questa stagione non aveva ancora regalato alla scherma italiana un podio a livello individuale in Coppa del Mondo Assoluti