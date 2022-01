Schick: "Alla Roma il periodo peggiore della carriera"

20-01-2022 15:39

In un’intervista, Patrik Schick ha ricordato il momento buio che ha passato in Italia: “Dopo aver scoperto il problema al cuore che ha fatto saltare il trasferimento alla Juventus sono rimasto scioccato. Non sentivo nulla che non andasse, pensavo di essere in salute”.

Risolti i problemi, Schick è stato acquistato dalla Roma ma l’esperienza si è rivelata negativa: “Ovunque sono andato ho sempre segnato. Col senno di poi farei molte cose diversamente. All’epoca forzai il rientro per farmi trovare pronto. Per me erano stati spesi molti soldi e volevo tornare il prima possibile. Ho giocato troppo in anticipo e ciò mi ha causato problemi. Credevo ancora in me, ma le circostanze non erano delle migliori. Sapevo di dover cambiare. Grazie a quel periodo però non ho più paura del futuro e mi ha reso un giocatore migliore. Alla Roma ho vissuto il periodo più difficile della mia carriera”.

