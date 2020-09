Schick in gol all'esordio: il Bayer Leverkusen vince 7-0

Inizia nel migliore dei modi la nuova avventura di Patrik Schick con il Bayer Leverkusen: l’ex talento di Sampdoria e Roma è andato subito a segno con la maglia del nuovo club nella roboante vittoria in DFB Pokal contro il Norderstedt.

Una sfida piuttosto agevole per il Leverkusen nei 32esimi di finale della coppa tedesca: pratica archiviata nel primo tempo con le sei reti di Bender, Alario, Wirtz, Aranguiz e la doppietta di Amiri. Nella ripresa Schick fa il suo ingresso in campo e impiega mezz’ora per trovare la via del goal.

Il giocatore ceco sfrutta un doppio rimpallo sugli sviluppi di un corner con la palla che si stampa due volte sulla traversa e resta proprio davanti alla linea, il 24enne insacca di testa comodamente e arrotonda ulteriormente il risultato sul 7-0 finale.

Dopo l’ultimo prestito al Lipsia la Roma ha ceduto definitivamente il classe ’96 al Leverkusen, dunque nuova avventura in Bundesliga per un giocatore che in giallorosso ha fatto fatica ad affermarsi.

OMNISPORT | 13-09-2020 20:35