Schira entusiasma i tifosi: “L’Inter ha un sogno di mercato”

L’Inter non ha abbandonato il suo inseguimento a N’Golo Kantè. Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira è convinto che i nerazzurri proveranno fino all’ultimo secondo utile a rendere felice Antonio Conte.

Del resto non è un segreto che il club nerazzurro abbia inseguito a lungo il centrocampista del Chelsea, un giocatore in grado di diventare un fattore nel campionato italiano e soprattutto con le caratteristiche giuste per il gioco del tecnico salentino. Ma in un mercato così particolare, come quello che stiamo vivendo, è difficile riuscire a portare a termine un’operazione così complessa.

Schira fa sognare i tifosi

A riaccendere la speranza è il giornalista che su Twitter rivela: “Kantè rimane anche il principale obiettivo e il sogno di Antonio Conte. L’Inter è a lavoro sulle cessioni di Joao Mario, Vecino, e uno tra Nainggolan e Brozovic per riuscire a ottenere le risorse economiche per dare la caccia al centrocampista francese del Chelsea (per il quale la richiesta è di 60 milioni).

La reazione dei social

I tifosi dell’Inter sperano in un colpo importante last minute, soprattutto per un giocatore che sarebbe in grado di alzare decisamente il livello all’interno dello scacchiere di Conte, ma c’è chi è pessimista: “In 4 settimane Ausilio ha fatto fatica a regalare Godin e vendere Candreva, ora in una settimana riuscirebbe a vendere qui 3 (e dovrebbe vendere anche Dalbert). Finirà che Marotta gli ultimi due giorni si mette a girarli in prestito a casa e a luglio sono tutti di nuovo ad Appiano”.

Ma ci sono anche molti tifosi che ci credono e si entusiasmano alla possibilità di vedere il centrocampista francese con la maglia dell’Inter e leader nel centrocampo disegnato da Conte: “Sarebbe l’acquisto perfetto – dice Mario – con lui saremmo senza dubbio la favorita per vincere lo scudetto”.

SPORTEVAI | 28-09-2020 08:19