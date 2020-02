Schira rivela: “Club importante su Sarri”

Mentre il mondo Juventus mette in discussione Maurizio Sarri, c’è un top club europeo che pensa a lui per la prossima stagione. L’indiscrezione che agita ulteriormente il tifo bianconero arriva da Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport solitamente molto informato sul mercato internazionale e sui movimenti, anche per la panchina, delle grandi del Vecchio Continente.

Un club su Sarri

Secondo Schira, se la Juventus dovesse interrompere prima del tempo il suo rapporto con l’allenatore toscano una grande europea potrebbe aprirgli le porte, a patto di superare la concorrenza di un altro allenatore italiano.

“La panchina del Psg potrebbe parlare italiano nella prossima stagione – ha scritto su Twitter il giornalista della Rosea – Il futuro di Tuchel resta incerto mentre Max Allegri (che Leonardo stima molto) e Maurizio Sarri (se dovesse lasciare la Juventus a fine stagione) sono entrambi potenziali candidati a sostituirlo”.

Una vera bomba, quella lanciata da Schira, che ricorda come la posizione di Thomas Tuchel sia ormai in bilico nel club francese: arrivato al Psg nell’estate del 2018, il tecnico tedesco Ligue 1 e SuperCoppa di Francia nella scorsa stagione, doppietta che si avvia a bissare quest’anno (ha già rivinto la SuperCoppa).

Le reazioni dei tifosi

Tuttavia in Champions League il suo Psg continua a non convincere, come dimostrato anche dalla sconfitta per 2-1 in casa del Borussia Dortmund nell’andata degli ottavi. Il nome di Allegri circola da tempo come suo possibile sostituto, mentre quello di Sarri è la grande novità.

“Eh sì, Sarri ha un modo di fare molto francese”, ironizza Andrea, follower di Schira. “La vedo dura per Sarri”, commenta Monsy, alludendo al fatto che il tecnico toscano verrà riconfermato sulla panchina della Juve.

Mentre tra i tifosi del Psg l’allenatore ex Napoli e Chelsea non provoca grande entusiasmo. “Sarri nooo”, commenta Flaco, mentre Desmond ha altre preferenze: “Non è meglio Ragnarick?”.

SPORTEVAI | 21-02-2020 11:13