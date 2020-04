Schira: "Torna in Italia". Juventini e interisti in agitazione

Mentre il Barcellona aumenta il pressing nei confronti di Lautaro Martinez, l’Inter si ritrova tra le mani una grana che ormai sembrava risolta: Mauro Icardi. Secondo Nicolò Schira, l’attaccante argentino è destinato a tornare a Milano al termine della stagione, poiché lui non ha intenzione di restare al Psg e il club francese non ha programmato il suo riscatto, fissato come noto alla cifra di 70 milioni di euro.

Icardi di nuovo a Milano

“Mauro Icardi ha scelto di tornare in Italia alla fine della stagione – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter – Non rimarrà al Psg. Lui e Wanda Nara hanno parlato con Leonardo, annunciando la loro decisione. Successivamente, il Psg ha interrotto il dialogo con l’Inter per il riscatto dell’attaccante”.

Icardi è dunque destinato a tornare all’Inter, che, però, non vuole tenerlo. È destinata a riaprirsi, quindi, la telenovela sul futuro dell’attaccante. Il parere degli interisti non sembra essere cambiato su di lui, i tifosi nerazzurri non lo vogliono rivedere a San Siro.

Futuro alla Juve?

La pretendente numero uno sembra ancora essere la Juventus, ma anche i tifosi bianconeri non sono del tutto convinti che acquistare Icardi sia un affare. “Ho rivisto il primo tempo di Real-PSG di novembre – scrive su Twitter il tifoso bianconero Antonio -. Icardi, con noi, dovrebbe imparare a fare altro. Ha sempre giocato da solo, cercando costantemente la profondità. Alla Juve di oggi non serve solo questo”.

“A Paratici è sempre piaciuto e per luglio è una buona idea, considerato che Conte non lo vuole. Sarri invece lo ama ed è convinto che possa giocare con Ronaldo”, aggiunge BianconeriFan.

“È perfetto accanto a Ronaldo”, si esalta infine Vince. Tra i nerazzurri, invece, il no al ritorno pare totale: “Ancora Icardi? Basta!”, scrive Massimo. Mentre Franck ha fiducia nella dirigenza nerazzurra: “Tranquilli, Marotta troverà una soluzione”.

SPORTEVAI | 03-04-2020 11:04