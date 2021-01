Sci Alpino: Alex Vinatzer guida l'Italia a Zagabria

Sono passati tre anni dall’ultima vittoria maschile italiana in slalom. Esattamente tre anni fa, il 5 gennaio 2017 a Zagabria, il grandissimo Manfred Moelgg daliva sul gradino più alto del podio. Il nostro sciatore sarà in gara anche domani, nel giorno dell’Epifania, per la prima esibizione maschile del 2021, in Coppa del Mondo, cercando di bissare quella strepitosa vittoria.

Gli azzurri sono in un buon momento di forma: la squadra di Theolier, che recupera il brianzolo Sala, con Kastlunger invece dirottato in Coppa Europa, può sorprendere sul pendio di Sljeme, a patto che le condizioni della neve siano decenti. Il gruppo ormai si sta ancora più compattando attorno al giovane, Alex Vinatzer.

Proprio lui, resta il più atteso dopo un inizio di stagione molto costante con il 4° e il 3° posto tra Alta Badia e Madonna di Campiglio. Oltre a Vinatzer, mercoledì saranno in gara Moelgg, Maurberger, Gross, Liberatore e Tommaso Sala. Ci vorrà invece ancora un pò di pazienza per rivedere Razzoli finalmente negativo all’ultimo tampone.

OMNISPORT | 05-01-2021 09:45