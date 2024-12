Sci alpino, l’impresa di Casse nel superG in Val Gardena: il bis italiano dopo l'impresa di Goggia ma quanti brividi

Mattia Casse conquista il primo successo in Coppa del Mondo nella gara di casa battendo di un centesimo lo statunitense Goldberg: bene anche Paris e Zazzi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia ritrova il sorriso e la vittoria. Mattia Casse firma l’impresa nel SuperG della Val Gardena con una prova clamorosa. L’azzurro a 34 anni realizza il sogno di vincere la sua prima gara n Coppa del Mondo mettendo tutti in fila nella pista italiana. Una gara lunghissima sulle nevi dolomitiche messa anche a rischio dalle condizioni meteo che sono cambiate tantissimo nel giro di poco tempo. Buona gara anche per gli azzurri Paris e Zazzi che chiudono in decima e undicesima posizione. E nel finale a completare la clamorosa giornata per i colori azzurri arriva anche Nicolò Molteni che scende con il pettorale numero 45 e si piazza al 16esimo posto.



La prova super di Mattia Casse

Con il pettorale numero 10 è la volta di Mattia Casse, 34 anni, che in carriera vanta due podi in Coppa del Mondo. La prova dell’azzurro è da sogno, sulla pista italiana disegna le curve alla perfezione e sul traguardo il suo è il miglior tempo. Ma per capire che può essere una prova da vittoria bisogna aspettare ancora qualche discesa e l’indicazione migliore arriva quando scende Marco Odermatt con il fenomeno svizzero che si ferma a 43 centesimi dall’azzurro. Dalla ripresa della gare le condizioni cambiano e Casse assiste alle discese con il cuore in gola. Spaventa e tantissimo lo statunitense Goldberg che in vantaggio per larghi tratte alla fine resta dietro all’azzurro solo per un centesimo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gara sospesa per oltre 15 minuti

Dopo la discesa dei primi 18 atleti arriva il momento dell’interruzione, nella parte alta della pista arriva una vera e propria tormenta di neve che obbliga gli organizzatori a sospendere tutto. E in fondo alla pista il momento di dubbio per Mattia Casse, una gara infatti per essere valida deve vedere la discesa di almeno 30 atleti e le condizioni per molti minuti non promettono nulla di buono. Fortunatamente però dopo circa 15 minuti si riparte.

Paura per Danklmaier

Momenti di tensione e di paura per l’austriaco Daniel Danklmaier che si era reso protagonista di una prova di altissimo livello e che lo stava per piazzare tra le prime posizione ma a pochi secondi dall’arrivo, lo sciatore ha inforcato ed è andato in totale rotazione che lo ha sbalzato a terra con un salto molto pericoloso. Fortunatamente dopo i primi momenti di tensione l’austriaco si è rimesso sulle gambe e alla fine ha subito un duro colpo solo alla mano destra.

Paris: “Ho provato il tutto per tutto”

A fine gara le parole del veterano azzurro Dominik Paris che con un errore nella parte lenta del tracciato ha un po’ compromesso la sua prestazione: “Quando vedi il tempioal traguardo e vedi che hai fatto una cosa del genere sul piatto, un po’ dispiace, oggi sono sceso con la strategia del tutto o niente e ho rischiato un po’ di più. Qua se non sei bene nella traccia rischi di perdere tempo. Domani la discesa, sarà un po’ di sorpresa, c’è tanto lavoro da fare sulla pista. Aspettiamo fino a domani mattina prima di capire come sono le condizioni”.

SuperG in Val Gardena: l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo del superG di Val Gardena valido per la Coppa del Mondo maschile: