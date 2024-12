Sci alpino, Beatrice Sola: bruttissimo infortunio e stagione finita. Goggia si gode l’Atalanta dei miracoli

Altro infortunio per la nazionale italiana di sci femminile che perde anche Beatrice Sola: la 21enne ha riportato la rottura di crociato e menisco del ginocchio destro. Dopo Runggaldier, un altro brutto colpo per l’Italia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora un infortunio. Mentre l’Italia festeggia per il ritorno in pista, alle gare e alla vittoria di Sofia Goggia, deve anche fare i conti con una sfilza di infortuni che stanno decimando la spedizione azzurra. Ad aggiungersi alla lista arriva ora anche la 21enne Beatrice Sola.

L’infortunio a Beatrice Sola

L’Italia dello sci deve fare i conti con un altro brutto infortunio e un’altra stagione finita: stavolta tocca a Beatrice Sola fare i conti con la sfortuna. La 21enne ha infatti riportato la rottura del crociato e del menisco del ginocchio destro mentre si stava allenando in Val di Fassa. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un messaggio sulla sua pagina Instagram: “In una curva ti vedi passare una stagione davanti ricca di obiettivi e di sogni che dovranno aspettare un po’ di più. Un nuovo percorso mi aspetto: lo inizio con lo stesso sorriso, determinazione e passione con cui sono partita ieri mattina dall’hotel. E ovviamente farò un super tifo alle mie chicas”. L’inizio di stagione della 21enne era stato molto incoraggiante e a Gurgl erano arrivati i primi punti della sua carriera in Coppa del Mondo con il 21esimo posto in slalom.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Runggaldier e Sala: la sfortuna si accanisce

La prima parte della stagione della nazionale italiana di sci è stata funestata da tanti infortuni gravi. Il primo a farsi male è stato uno dei senatori della squadra, Tommaso Sala, che alla vigilia dello slalom di Gurgl si è fatto male mentre si allenava in Val Senales riportando la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Coppa del Mondo finita per lui che salterà anche i Mondiali di Saalbach in programma a febbraio. Ed è andata anche peggio a Teresa Runggaldier che avrebbe dovuto debuttare lo scorso fine settimana a Beaver Creek e invece in uno degli ultimi allenamenti di preparazione ha riportato la rottura del legamento crociato e del perone della gamba destra.

Goggia in tribuna per Atalanta-Cesena

Non c’è solo Sofia Goggia tra la Bergamo che vince, l’Atalanta di Gasperini continua a macinare risultati su risultati. La sciatrice azzurra ha assistito al match del Gewiss Stadium tra la formazione nerazzurra e il Cesena valida per la Coppa Italia con una vittoria schiacciante per la Dea (6-1). La sciatrice non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per l’Atalanta e al ritorno in Italia dopo la vittoria di Beaver Creek ha risposto con un gesto scaramantico a chi gli domandava delle possibilità scudetto. Ora per SuperSofia c’è solo il tempo di fare di nuovo le valigie e partire con destinazione Sankt Moritz dove nel prossimo weekend di gare sono in programma due superG.