Sci alpino, Dominik Paris: “Devo migliorarmi in superG"

13-01-2022 14:19

Dominik Paris ha conquistato un buon settimo posto nel superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro, sceso col pettorale numero 6, è stato protagonista di una buona gara sulla complessa pista Lauberhorn, uno dei tracciati più iconici del Circo Bianco.

Lo sciatore altoatesino ha chiuso a 98 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt (vincitore di fronte al proprio pubblico) e a quattro decimi dal terzo gradino del podio, su cui è salito l’austriaco Matthias Mayer.

Il nostro portacolori ha ben interpretato il tracciato e si può lanciare con grande ottimismo verso le due discese libere sulle nevi svizzere, in programma tra domani e sabato. L’obiettivo dell’azzurro è quello di provare a stupire, visto che non ha mai vinto in uno dei grandi templi dello sci alpino. In più Paris è leader della classifica di specialità ed è in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo di discesa libera.

Queste le sue parole dopo la prestazione di oggi: “Quando scende Kriechmayr prima di te e sei davanti vuol dire qualcosa di buono, non mi aspettavo una gara così. Devo cercare di migliorarmi in superG, non basta questo: il distacco non mi rende contento“. L’azzurro si è proiettato verso i prossimi due giorni di gara: “Le discese? Darò tutto in gara, si può solo perdere. Cercherò di restare davanti a tutti“.

