Sci alpino, Goggia chiude un pazzo weekend con un altro gran risultato

18-12-2022 15:07

Dopo un secondo posto e una straordinaria vittoria in discesa libera sulle nevi di Sankt Moritz, per Sofia Goggia è arrivato un altro ottimo risultato con il quinto posto nella gara del Super-G. Un fine settimana pazzo, dove la sciatrice bergamasca ha dovuto affrontare un brutto infortunio alla mano sinistra.

Tre gare in top-five

È stato un weekend davvero incredibile per Sofia Goggia. Il grave problema fisico avuto nella giornata di venerdì ha poi portato alla storica impresa della vittoria di sabato in discesa libera con il tutore alla mano dopo l’immediata operazione. Ora un’altra bella gara in Super-G.

Il quinto posto odierno risulta di fatto il peggior risultato del fine settimana, con Sofia che ha chiuso giù dal podio nella gara vinta dall’americana Mikaela Shiffrin davanti a un’altra azzurra, come Elena Curtoni. Tre gare in top-five in poche ore non sono di certo poco per Goggia.

Le parole di Sofia

Dopo la corsa, la sciatrice azzurra ha parlato così ai microfoni Fisi: “È stato un weekend abbastanza folle. In discesa un secondo posto in condizioni pessime e una bella vittoria. Oggi una gara disputata con intelligenza. Non me la sentivo di tirare, volevo rimanere solida sui piedi e ci sono riuscita”.

Per Sofia Goggia non è stato affatto facile proseguire bene questo fine settimana: “Stanotte mi sono svegliata con la mano che pulsava ed ero indecisa se correre o meno, non era facile. Ho fatto qualche sbavatura e qualche incertezza, ma oggi va bene così“.

I prossimi obiettivi

“Arrivare nelle prime dieci era il mio obiettivo”, questo il pensiero di Sofia riguardo quest’ultimo Super-G. Mentre per quanto riguarda il suo prossimo futuro: “Adesso mi aspetta la riabilitazione alla mano e poi prepareremo al meglio Sankt Anton e Cortina, anche in vista dei Mondiali“.

La Coppa del Mondo è di fatto iniziata molto bene quest’anno per Goggia: “Sono comunque molto contenta di questo inizio stagione con tre vittorie, un secondo posto e due quinti”. In classifica è infatti seconda con 470 punti, dietro a Mikaela Shiffrin, prima a quota 575.