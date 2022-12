Coppa del Mondo, in superG trionfa Shiffrin: quinta Goggia, seconda Curtoni

18-12-2022 12:56

Questa volta nessun miracolo da parte di Goggia: dopo i due successi in discesa, adesso è Mikaela Shiffrin a prendersi la scena in superG. Per la campionessa americana si tratta del successo numero 77 della carriera in Coppa del Mondo dopo due anni di digiuno nella specialità. Sorride però un po’ l’Italia, col secondo posto di Elena Curtoni.

Ai microfoni di Raisport, la Curtoni manifesta tutta la sua gioia per un ottimo weekend: “Non so se sia il mio fine settimana più bello della carriera ma l’importante è che sono in un crescendo gara dopo gara. Ho la consapevolezza di poter competere sempre, so quello che valgo e cerco di metterlo in scena in pista ogni volta”.

Quinta Sofia Goggia, che si ritiene soddisfatta considerando la mano fratturata: “Oggi va bene così. Ho disputato una gara intelligente perché stanotte ho avuto molto dolore alla mano che pulsava. Non ho riposato bene e sono stata indecisa se correre o meno fino all’ultimo. Non era facile in queste condizioni, non ero troppo lucida, per cui arrivare nelle prime 10 era il mio obiettivo”.

Dekusa invece Marta Bassino: “Oggi mi girano davvero. So che le gare sono così, ma sono davvero arrabbiata. Ad ogni modo sono contenta per come sto sciando e so che avrò altre occasioni per rifarmi. Anche in superG sono sempre li, ma bisogna fare tutte le porte e concludere le gare. Prendo comunque qualcosa di positivo da oggi. Ora due giorni di allenamento a Ponte di Legno, poi direzione Semmering per due giganti importanti”.

In classifica generale Mikaela Shiffrin è in testa con 575 punti. Al secondo posto c’è Sofia Goggia (470), dietro Wendy Holdener (377) e Petra Vlhova (340). Nella classifica di superG invece comanda Elena Curtoni con 120 punti.