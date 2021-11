Sci Alpino, problemi alla schiena per Shiffrin: salterà il parallelo di Lech/Zuers

07-11-2021 14:14

Brutto e inatteso stop per Mikaela Shiffrin. La sciatrice statunitense, vittoriosa nel gigante di Soelden all’esordio in Coppa del Mondo quest’anno, ha riportato alcuni problemi alla schiena durante gli ultimi allenamenti a Copper Mountain che, a malincuore, l’hanno costretta a dare forfait per il parallelo di Lech/Zuers.

“Non ho sciato molto dal 23 ottobre. Avrei solo bisogno di lasciar guarire il problema, ma voglio allenarmi in questo momento e mi sento frustrata, perché sono nel periodo giusto per preparare al meglio le quattro discipline” ha dichiarato la campionessa classe 1995.

“Dovrò ascoltare il mio corpo, l’unica cosa in discussione potrebbe essere Lake Louise, ma vorrei davvero disputare quelle gare” ha affermato l’ambiziosa nativa di Vail alla quale, nel frattempo, le rivali per la sfera di cristallo potrebbero soffiare diversi punti importanti.

OMNISPORT