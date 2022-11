Sci alpino, rimandata la libera maschile in Canada

25-11-2022 20:51

Resta il maltempo il protagonista della Coppa del Mondo di sci: in Canada è stata cancellata la prima discesa maschile di Lake Louise, a causa della neve che ancora sta cadendo e della cattiva visibilità; gli organizzatori, in accordo con la Federazione Internazionale, hanno deciso di modificare il programma delle gare nordamericane, spostando la discesa odierna a domani (era in calendario un SuperG, sempre alle ore 20,30), mentre è confermato il SuperG di domenica.

Non è un avvio di stagione fortunato per il circo bianco, che ha disputato soltanto il gigante maschile di Soelden e i due slalom femminili di Levi: sono otto le gare cancellate; domani e domenica sono in programma due prove della Coppa del Mondo femminile, sempre negli USA (Killington).