Sci, Brignone: "Oggi sono veramente contenta"

15-01-2022 13:35

Soddisfatta dopo la gara di discesa femminile di Coppa del mondo a Zauchensee, in Austria, l’azzurra Federica Brignone.

Federica Brignone al termine della discesa ha spiegato: “Sono veramente contenta. Nonostante sia riuscita ancora a perdere tutto nel secondo intermedio, in cui ho patito in tutti e tre i giorni, oggi ho voluto saltar meno sul primo salto, per prenderla tutta all’interno e conservare velocità per il piano ma ho fatto la curva con l’esterno indietro non prendendo velocità. Dal secondo salto in poi ho tenuto giù il piede, ho fatto linee molto più strette e ho provato a sfruttare le mie qualità da sciatrice tecnica, da gigantista, e ho provato a metterle tutte in atto e mi è venuto bene. Riparto da qui per il superG, dopo tre giorni in cui ho fatto molti giri per recuperare il tempo perso in cui non avevo più sciato. Mi sento bene in vista del superg, speriamo di avere un buon feeling che ho con la neve e bisognerà fare una bella ricognizione e mettercela tutta. Sono assolutamente soddisfatta e faccio tanti complimenti a Nadia che ha sciato benissimo, facendo linee pazzesche”

