Non c’è pace per la stagione di Coppa del Mondo di sci.

Con un comunicato è stata annunciata una nuova cancellazione.

La FIS (Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard), dopo il controllo neve avvenuto nella giornata di oggi, ha deciso di cancellare il parallelo di Lech/Zuers previsto per il weekend del 12-13 novembre.

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi sono arrivate sfortunatamente troppo tardi, e le previsioni meteo non favorevoli per la prossima settimana, hanno costretto alla scelta di annullare la gara. Come già comunicato in precedenza, l’evento non sarà recuperato.