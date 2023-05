Sci, Coppa del mondo femminile: il calendario della stagione

Come da tradizione, si comincerà in Austria, a Soelden; le finali saranno ancora in Austria, a Saalbach

La Fis ha comunicato le date del calendario della Coppa del mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Ci saranno 45 gare contro le 41 dell’ultima stagione, così suddivise: 11 discese, 11 superG, 11 giganti e 11 slalom, a cui si aggiunge una combinata a squadre a Crans Montana.

Com’è ormai consuetudine, si parte in Austria, a Soelden, anche le finali saranno in Austria, a Saalbach. Una delle novità è la sostituzione delle provi veloci di Lake Louise con due giganti a Mont Tremblant, sempre in Canada. Tre gli appuntamenti in Italia: a Cortina d’Ampezzo ci saranno due discese e un superG da venerdì 26 a domenica 28 gennaio; martedì 30 gennaio ci sarà il gigante di Kronplatz; in Val di Fassa sono previsti due superG nelle giornate del 24 e del 25 febbraio.

Le finali saranno spalmate su due week end. Si comincerà con le prove tecniche, poi sarà la volta delle gare di velocità.

Ecco il calendario completo:

Sab. 28/10/23 – GS femminile Soelden (Aut)

Sab. 11/11/23 – SL femminile Levi (Fin)

Dom. 12/11/23 – SL femminile Levi (Fin)

Sab. 18/11/23 – DH femminile Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)

Dom. 19/11/23 – DH femminile Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)

Sab. 25/11/23 – GS femminile Killington (Usa)

Dom. 26/11/23 – SL femminile Killington (Usa)

Sab. 02/12/23 – GS femminile Mont Tremblant (Can)

Dom. 03/12/23 – GS femminile Mont Tremblant (Can)

Ven. 08/12/23 – SG femminile St. Moritz (Svi)

Sab. 09/12/23 – DH femminile St. Moritz (Svi)

Dom. 10/12/23 – SG femminile St. Moritz (Svi)

Sab. 16/12/23 – DH femminile Val d’Isère (Fra)

Dom. 17/12/23 – SG femminile Val d’Isère (Fra)

Gio. 21/12/23 – SL femminile Courchevel (Fra)

Gio. 28/12/23 – GS femminile Lienz (Aut)

Ven. 29/12/23 – SL femminile Lienz (Aut)

Sab. 06/01/24 – GS femminile Kranjska Gora (Slo)

Dom. 07/01/24 – SL femminile Kranjska Gora (Slo)

Sab. 13/01/24 – DH femminile Zauchensee (Aut)

Dom. 14/01/24 – SG femminile Zauchensee (Aut)

Mar. 16/01/23 – SL femminile Flachau (Aut)

Sab. 20/01/24 – GS femminile Jasna (Svk)

Dom. 21/02/24 – SL femminile Jasna (Svk)

Ven. 26/01/24 – DH femminile Cortina (Ita)

Sab. 27/01/24 – DH femminile Cortina (Ita)

Dom. 28/01/24 – SG femminile Cortina (Ita)

Mar. 30/01/24 – GS femminile Kronplatz (Ita)

Sab. 03/02/24 – DH femminile Garmisch (Ger)

Dom. 04/02/24 – SG femminile Garmisch (Ger)

Sab. 10/02/24 – GS femminile Soldeu (And)

Dom. 11/02/24 – SL femminile Soldeu (And)

Ven. 16/02/24 – Team combined femminile Crans Montana (Svi)

Sab. 17/02/24 – DH femminile Crans Montana (Svi)

Dom. 18/02/24 – SG femminile Crans Montana (Svi)

Sab. 24/02/24 – SG femminile Val di Fassa (Ita)

Dom. 25/02/24 – SG femminile Val di Fassa (Ita)

Sab. 02/03/24 – DH femminile Kvitfjell (Nor)

Dom. 03/03/24 – SG femminile Kvitfjell (Nor)

Sab. 09/03/24 – GS femminile Are (Sve)

Dom. 10/03/24 – SL femminile Are (Sve)

Sab. 16/03/24 – SL femminile Saalbach (Aut)

Dom. 17/03/24 – GS femminile Saalbach (Aut)

Ven. 22/03/24 – SG femminile Saalbach (Aut)

Sab. 23/03/24 – DH femminile Saalbach (Aut)