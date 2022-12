03-12-2022 19:35

Non c’è due senza tre? Vedremo, nel frattempo Aleksander Aamodt Kilde ha trionfato ancora, questa volta nella discesa sulla Birds of Prey davanti a Odermatt per 0.06: quindicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo.

Male l’Italia e soprattutto irriconoscibile Dominik Paris: l’azzurro non ha mai trovato ritmo lungo tutta la sua discesa e ha concluso ad 1.73 da Kilde. Inizio complicato per l’altoatesino che è chiamato a rispondere subito.