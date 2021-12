Sci di fondo, i convocati per le gare di Coppa del Mondo e Alpen Cup

14-12-2021 19:33

Dopo Davos, la Coppa del Mondo di Sci di Fondo si appresta a far tappa a Dresda, sede del quarto appuntamento stagionale valevole per la sfera di cristallo.

L’Italia, per l’occasione, schiererà al via delle gare in programma sabato 18 e domenica 19 dicembre 4 uomini (Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Simone Mocellini) e 3 donne (Greta Laurent, Nicole Monsorno, Elisa Brocard).

Quello in Germania però non sarà l’unica gara della disciplina prevista nel fine settimana visto che in Austria, a St. Ulrich, sarà di scena l’Alpen Cup, competizione in cui i colori azzurri saranno difesi da Paolo Ventura, Martin Coradazzi, Davide Graz, Lorenzo Romano, Luca Sclisizzo, Alessandro Chiocchetti, Anna Comarella, Francesca Franchi, Cristina Pittin, Martina Di Centa e Sara Hutter.

OMNISPORT