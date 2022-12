Sci di fondo, Pellegrino ha nel mirino il Tour de Ski

30-12-2022 17:16

Domani Federico Pellegrino comincerà il 12^ Tour de Ski in carriera a Davos, con la sprint in tecnica libera: tradizionalmente è una gara che ha riservato all’Azzurro belle soddisfazioni, come dimostrano le vittorie ottenute nel 2015 prima e nel 2021 poi.

La stella del fondo di casa nostra ha raccontato le sue impressioni al sito della Federazione: “Abbiamo trovato una pista bella, ben preparata e larga, con un punto critico nella discesa, una sorta di ‘esse’ impegnativa. Qui mi sono sempre trovato bene, le sensazioni sono buone e la testa è libera, sono pronto a dare battaglia“ rivela dopo l’allenamento di rifinitura “La pista si trova a 1800 metri di altitudine, ma non è un problema: si tratta di un elemento da gestire. Per quanto riguarda le ambizioni di classifica, dico che il Tour de Ski va affrontato tappa dopo tappa”.

Il vice-campione olimpico dello sprint ha valutato così le ambizioni di classifica: “In un calendario di questo tipo, alcune gare mi si addicono, anche se al momento non sono in grado di prospettare una mia posizione nella generale; l’obiettivo è fare il massimo, puntando diritto verso il Cermis”.