Sci finali Saalbach, slalom femminile: prima manche, Swenn Larsson sorprende la Shiffrin. Peterlini 18°

Nello slalom speciale che ha aperto le finali di coppa del Mondo femminili di Saalbach alla fine della prima manche c'è la Swenn Larsson in testa davanti a Mikaela Shiffrin

16-03-2024 11:09

Non c’è Mikaela Shiffrin in testa alla prima manche dello slalom speciale che ha aperto anche per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino le finali di Saalbach. L’americana trionfatrice ad Are al suo rientro nella specialità è al momento seconda battuta per 11 centesimi dalla svedese Ana Swenn Larsson. Terzo posto per la croata Zrinka Ljutic. Non bene l’unica azzurra in gara, Martina Peterlini 18° per ora. La seconda manche si disputerà alle 13.30.

Slalom finali Saalbach: prima manche, Sween Larsson meglio della Shiffrrin

C’è la svedese Ana Swenn Larsson in testa al termine della prima manche dello slalom femminile di Saalbach che ha aperto anche per il circo bianco in rosa le finali di Coppa del Mondo. La svedese è riuscita ad interpretare al meglio la pista sfruttando anche il pettorale numero 2 su una neve trattata col sale visto le temperature e il meteo non ideali sul pendio austriaco.

Scendendo col 5 la Shiffrin è riuscita a limitare i danni senza mettere sulla neve la sua straordinaria potenza e tecnica. Ma gli 11 centesimi di ritardo dalla svedese sono ampiamente recuperabili nella seconda manche. Staccate decisamente le altre a cominciare dalla Ljutic a +0.67.

Slalom speciale Saalbach: le italiane nella prima manche, solo Peterlini

Sci alpino, slalom speciale femminile Saalbach: prima manche

1 SWENN LARSSON Anna SWE 53.10 2 SHIFFRIN Mikaela USA +0.11 3 LJUTIC Zrinka CRO +0.67 4 NULLMEYER Ali CAN +0.91 5 HECTOR Sara SWE +0.99 6 LIENSBERGER Katharina AUT +1.28 7 MOLTZAN Paula USA +1.49 8 DUERR Lena GER +1.90 9 HUBER Katharina AUT +1.94 10 POPOVIC Leona CRO +2.01 11 RAST Camille SUI +2.14 12 GALLHUBER Katharina AUT +2.20 13 GERMANE Dzenifera LAT +2.24 14 GISIN Michelle SUI +2.27 15 TRUPPE Katharina AUT +2.40

Sci alpino femminile: tutte le classifiche