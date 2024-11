ATP Finals, Sinner in semifinale se: gli scenari in vista del match con Medvedev. C’è solo una combinazione che spaventa

L’altoatesino con il successo contro lo statunitense Fritz si avvicina alle semifinale delle ATP Finals di Torino ma il match con Medvedev sarà decisivo. Dopo Zverev, anche de Minaur e Medvedev si lamentano delle palline

Jannik Sinner si avvicina a larghi passi verso la qualificazione alle semifinale delle ATP Finals ma nonostante i due successi contro de Minar e contro Fritz, entrambi arrivati in due set non è ancora sicuro al 100% di essere qualificato. Uno strano gioco del destino e degli incroci rende dunque fondamentale il match di giovedì contro Medvedev.

Sinner alle semifinali se…: gli scenari

A un passo ma non del tutto, Sinner non può ancora festeggiare la qualificazione alle semifinali anche se il successo contro lo statunitense Fritz lo ha avvicinato e di molto al primo traguardo di questa settimana torinese. Il match contro Medvedev in programma giovedì alle 20.30 contro il tennista russo sarà dunque decisivo non solo per la qualificazione ma anche per il posizionamento all’interno del gruppo Nastase.

In questo momento Jannik è al primo posto del girone con le due vittorie conquistate con 4 set vinti e nessuno perso e questo lo mette in una posizione di grande vantaggio.

L’azzurro si qualifica alle semifinali come primo del girone se:

Batte Medvedev con qualsiasi risultato;

Vince un set con Medvedev (anche perdendo il match) e Fritz batte de Minaur;

Jannik si qualifica al secondo posto se:

Perde con Medvedev in tre set;

Perde con Medvedev in due o tre set e de Minaur batte Fritz;

Perde con Medvedev in due o tre set e Fritz batte de Minaur al terzo set.

L’unica ipotesi che vedrebbe Jannik a rischio qualificazione è quella di una sua sconfitta in 2 set contro il russo Medvedev, con Fritz vittorioso in due set contro l’australiano. In quel caso a fare la differenza sarebbe la migliore differenza game.

Sinner-Medvedev: i precedenti

L’appuntamento per l’ultimo match del girone Nastase è in programma giovedì sera e i tifosi italiani potrebbero essere costretti a scegliere se guardare il match del numero 1 al mondo o la nazionale di Luciano Spalletti impegnata in Nations League. L’appuntamento per il match tra Sinner e Medvedev è in programma alle ore 20.30 ed è un “tiebreak”: la partita non solo definirà l’accesso alle semifinali del torneo di Torino ma spezzerà anche la parità nei confronti diretti visto che i due sono sul 7-7 con Jannik che però è reduce da 7 vittorie nel corso delle ultime otto partite.

