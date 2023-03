Sci, gigante di Are: Shiffrin domina la prima manche

L'americana vede la vittoria numero 86 che le permetterebbe di raggiungere Ingemar Stenkmar. Quarta Federica Brignone

Mikaela Shiffrin domina la prima manche del gigante sulle nevi di Are e vede molto da vicino la vittoria numero 86 in Coppa del mondo, il che le permetterebbe di raggiungere il record di Ingemar Stenmark. Lascia a 58 centesimi la canadese Valerie Grenier e di 93 l’austriaca Franziska Gritsch. Al quarto posto, staccata di 1.04 c’è la nostra Federica Brignone, in lotta per il podio. Quinta la polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1.08), che ha preceduto la svedese Sara Hector (+1.13) e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.16). Ottavo posto per la svizzera Wendy Holdener (+1.45), mentre completano la Top-10 la francese Tessa Worley (+1.52) e la slovacca Petra Vlhova (+1.60).

E’ uscita la svizzera Lara Gut-Behrami. Marta Bassino è fuori dalle prime 10, a 1.73. Qualificate anche Roberta Melesi (+2.56) e Elisa Platino (+2.61). Sofia Goggia perde 3.32 e non si qualifica per la seconda prova.