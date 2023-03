Sci, gigante di Kranjska Gora: prima manche, brillano Odermatt e gli azzurri

Lo svizzero è in testa dopo la vittoria di ieri in slalom, precede Pinturault. Della Vite è sesto e De Aliprandini settimo

12-03-2023 11:19

Anche nella prima manche del gigante maschile di Kranjska Gora Marco Odermatt è in testa, dopo che ieri ha portato a casa la vittoria in slalom e la Coppa del mondo generale. Il podio per ora è lo stesso di ieri: secondo il francese Alexis Pinturault, staccato di 28 centesimi, terzo il norvegese Henrik Kristoffersen a 47. Quarto l’altro norvegese Lucas Braathen a 82, quindi lo sloveno Kranjec a 94.

Buona la prestazione degli azzurri. Filippo Della Vite è sesto a 1.11, seguito da Luca De Aliprandini, settimo a 1.66, a pari merito con l’austriaco Marco Schwarz. A completare la top 10 il croato Filip Zubcic (+2.04) e lo svizzero Gino Caviezel (+2.21). Ottimo il tredeciso posto di Hannes Zingerle, a 2.95.