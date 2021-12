Sci, in Gigante a Lienz la Brignone sfiora il podio

28-12-2021 14:13

Federica Brignone arriva quarta nel gigante di Lienz. Podio sfiorato per l’azzurra. Vince Tessa Worley prima anche dopo la prima manche che centra la sua 15esima vittoria in questa specialità in Coppa del Mondo.

Sul podio Petra Vlhova e Sara Hector, sempre più una certezza. Sesta Bassino, 12esima Goggia, punti anche per Melesi e Curtoni.

“Sono orgogliosa di quello che ho fatto nella seconda manche, sono riuscita a sciare come so fare e ho fatto un bel recupero – ga detto l’azzurra – Non sono sul podio, ma è un bel risultato e spero nei prossimi appuntamenti“.

OMNISPORT