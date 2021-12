Sci, inarrestabile Goggia: vince anche il SuperG in Val d’Isere

19-12-2021 12:12

Sofia Goggia inarrestabile. Dopo la vittoria di ieri, 18 dicembre, in discesa in Val d’Isere, l’azzurra si ripete oggi, sempre in Francia, ma in SuperG. La lombarda conferma il suo momento di grazia. Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel che “rovina” la tripletta italiana visto che terza si piazza Elena Curtoni e quarta, a un solo centesimo. Federica Brignone.

Dominio per Sofia Goggia, tripletta italiana sfiorata

La Goggia, dopo la settima vittoria in discesa piazza il colpo anche in SupeG. Partita con il pettorale numero 5 vince in 1’19”23, 33 centesimi di vantaggio su Ragnhild Mowinckel (1’19”56) e 51 (1’19”74) su Elena Curtoni. Quarta l’altra azzurra Federica Brignone, quinta l’americana Mikaela Shriffin, staccata di 75.

Il primato di Sofia Goggia

Con questo successo la Goggia rafforza il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo oltre che in quella di SuperG. Non solo, eguaglia le vittorie di Deborah Compagnoni, ovvero 16 e ora è a solo una distanza dalle 17 di Federica Brignone.

Sofia Goggia la dedica ad Alberto Tomba

Nessuno è stato in grado di ostacolare il primo posto della bergamasca, autrice di una metà gara praticamnete perfetta come lei stessa ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport “È stato il miglior SuperG della mia carriera, a differenza di ieri che ero tesa oggi sono scesa tranquilla. Oggi è il compleanno di Alberto Tomba, dedichiamo la vittoria ad Albertone!”. Alla vigilia solo la Shiffrin sembrava in grado di poter ostacolare la Goggia: l’americana si è qualificata alla fine solo quinta. Assente Lara Gut Behrami, positiva al Covid.

OMNISPORT