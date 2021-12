18-12-2021 12:46

Sofia Goggia è felice dopo la vittoria in discesa in Val d’Isere: “Sono molto contenta, avevo addosso una grande tensione, perché sentivo di avere poco margine su questa pista. Dovevo dare tutto: non ho sciato benissimo, ci ho messo il cuore e quando è così riesco sempre a cavarmela”.

La campionessa olimpica è balzata al comando della classifica generale di Coppa del Mondo, ma per ora frena: “Siamo al 18 dicembre, e quindi non guardo a queste cose”.

OMNISPORT