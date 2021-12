Sci Alpino, Super G: terza vittoria in tre giorni per Sofia Goggia

05-12-2021 19:58

Come Seiziger e Vonn. Sofia Goggia leggendaria trionfa per la terza volta consecutiva a Lake Louise in tre giorni, con un successo in Super G che sa di impresa irripetibile. La bergamasca, 29 anni, concede qualche chance di vittoria alle avversarie solamente nella prima parte della discesa soprattutto a causa delle proprie caratteristiche tecniche, ma poi lascia una pista e conquista un successo al cardiopalma.

Sci Alpino, Super G: apoteosi Goggia, le briciole alle avversarie

Non ci sono ormai più aggettivi per descrivere Sofia Goggia, tornata sui livelli dello scorso anno prima del terribile, ennesimo infortunio che ne aveva interrotto la stagione. Dopo le due vittorie in discesa nei due giorni precedenti, oggi non sappiamo più cosa scrivere. La sciatrice bergamasca domina il Super G di Lake Louise davanti a Lara Gut-Behrami, unica in grado di tenere il ritmo dell’intaliana.

Per lei 11 centesimi di distacco dopo due discese del tutto anonime dettate da problemi di salute ormai noti. Terza Mirjam Puchner a 44 millesimi dalla italiana.

Sci Alpino, 4° vittoria in Super G per Sofia Goggia

Per la Goggia si ttatta della quarta vittoria in carriera in Super G, decimo podio in totale in specialità. La Goggia domina una gara in cui le italiane fanno davvero bella figura. Oltre alla Goggia, fantastica anche Federica Brignone quinta a 53 millesimi dalla Goggia.

Tre italiane in Top-7, con il settimo posto di Elena Curtoni a 64 millesimi.

Sci Alpino, Super G: la classifica

1 Sofia Goggia 1′ 18.28

2 Lara Gut-Behrami +00.11

3 Mirjam Puchner +00.44

4 Tamara Tippler +00.50

5 Federica Brignone +00.53

6 Mikaela Shiffrin +00.58

7 Elena Curtoni +00.64

8 Ramona Siebenhofer +01.00

9 Joana Hählen +01.03

9 Marie-Michèle Gagnon +01.03

11 Breezy Johnson +01.08

12 Ragnhild Mowinckel +01.09

13 Ester Ledecká +01.10

14 Francesca Marsaglia +01.11

15 Nicole Schmidhofer +01.40

16 Maruša Ferk +01.42

17 Corinne Suter +01.51

18 Cornelia Hütter +01.55

19 Ricarda Haaser +01.59

20 Alice Robinson +01.73

21 Christine Scheyer +01.76

22 Jasmine Flury +01.80

23 Roberta Melesi +01.81

23 Julia Pleshkova +01.81

25 Kira Weidle +01.83

26 Tiffany Gauthier +01.98

27 Romane Miradoli +02.00

28 Nicol Delago +02.06

29 Keely Cashman +02.10

30 Jacqueline Wiles +02.13

31 Laura Gauché +02.27

32 Nadia Delago +02.29

33 Camille Cerutti +02.44

34 Lisa Hörnblad +02.54

34 Stephanie Venier +02.54

36 Candace Crawford +02.62

37 Patricia Mangan +02.79

38 Stephanie Jenal +02.89

39 Roni Remme +03.04

40 Karoline Pichler +03.44

41 Stefanie Fleckenstein +03.47

42 Katrina Van Soest +04.30

43 Greta Small +04.69

44 Francesca Baruzzi Farriol +05.67

45 Ariane Rädler DNF

46 Priska Nufer DNF

47 Isabella Wright DNF

48 Ilka Štuhec DNF

49 Elvedina Muzaferija DNF

50 Nadine Kapfer DNF

51 Sarah Bennett DNF

52 Noemie Kolly DNS

