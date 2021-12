Sci, la zampata di Dominik Paris: sesto trionfo sulla pista di Bormio

28-12-2021 13:08

Domme c’è! Dominik Paris si conferma il re della discesa dello Stelvio e centra, oggi, 28 dicembre, la sesta vittoria sulla stessa pista. Uno squillo importante in vista anche dei Giochi Olimpici.

Dominik Paris, da record

Per l’italiano si tratta della sesta vittoria sulla pista di Bormio: mai nessuno in Coppa del Mondo era riuscito a ottenere così tante affermazioni sulla stessa pista nella discesa. Una pista che a Paris piace dove ha vinto anche il SuperG.

Paris si impone davanti a tutti, secondo posto per Odermatt davanti a Hintermann. Prima di lui solo Aksel Lund Svindal è stato sei volte campione nel superG di Lake Louise. Mentre, in gigante, Ted Ligety e Marcel Hirscher, hanno ottenuto sei successi rispettivamente sulla pista di Kranjska Gora e sulla Gran Risa in Alta Badia.

Dominik Paris, la gioia per la vittoria

Inevitabile all’arrivo, intercettato dai microfoni Rai l’entusiasmo e la soddisfazione dell’azzurro: “Non so come ho fatto, ho dato il massimo, sapevo di dover dare tutto e l’ho fatto. Su questa pista mi sento sempre bene, sicuro. Il SuperG? Beh speriamo…“. E poi un rapido commento sui Giochi di Pechino 2022: “Spero di crescere e migliorare ancora verso Pechino, certo, la fiducia c‘è e speriamo che cresca ancora”.

Classifica, la situazione di Dominik Paris

Per l’italiano si tratta del ventesimo successo e quarantesimo podio in carriera in Coppa del Mondo: torna sul gradino più alto del podio dal febbraio scorso a Garmisch. Grazie a questo risultato balza in testa alla classifica di Coppa del Mondo di specialità.

OMNISPORT