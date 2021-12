Prima prova di discesa a Bormio: Marsaglia il più veloce ma con salto di porta

26-12-2021 13:54

Nella prima prova cronometrata della discesa maschile di Coppa del Mondo di Bormio è stato Matteo Marsaglia a far segnare il miglior tempo sulla pista Stelvio in 1’56”91, precedendo di 11 centesimi il canadese James Crawford e di 18 uno dei big del Circo Bianco, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, tuttavia il romano di San Sicario, su una pista Stelvio ghiacciatissima, ha saltato almeno una porta. Altri tre azzurri si sono classificati nei primi dieci: settimo Mattia Casse ma anche lui con salto di porta, ottavo Christof Innerhofer, decimo Dominik Paris, quest’ultimo cinque volte vincitore sulla Stelvio in discesa e una in superG. Domani seconda e ultima prova cronometrata in vista della gara di martedì.

OMNISPORT