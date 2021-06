Sci, l’annuncio di Jansrud: "La prossima stagione sarà l’ultima"

Un palmares lungo e nobilissimo (cinque medaglie totali ai Giochi, tre ai Mondiali 23 vittorie in Coppa del Mondo con quattro sfere di cristallo), una carriera memorabile ma anche un figlio arrivato da poco e il peso dell’età che inizia a farsi sentire.

Kjetil Jansrud è uno dei volti più forti dell’era contemporanea dello sci, una figura che ha caratterizzato le competizioni in lungo e in largo e che ora, dopo tante soddisfazioni, ha deciso di dire basta con l’agonismo.

“Sì, di base la prossima sarà la mia ultima stagione nel circo bianco” ha confermato a VG il discesista scandinavo, determinato come non mai a far bene in Cina alle prossime Olimpiadi.

“Sono entusiasta che l’ultima stagione coincida con le Olimpiadi. Anche negli anni più difficili, ho sempre avuto momenti importanti, ma tante volte ho finito lontano dai primi nel 2020/21 e questo crea inevitabilmente incertezza. È una situazione insolita per me e al tempo stesso mi dà motivazione” ha dichiarato uno Jansrud animato ancora da un forte spirito vincente.

“Ho avuto un’ottima carriera, non ho rivalse da prendermi ma al tempo stesso non voglio essere il numero 15. Non sono qui per accontentarmi dei piazzamenti, ma amo questo sport e, una volta che scendo in pista, lo faccio per vincere. La stagione olimpica la affronterò con questo spirito, sono super motivato”.

La sfida è lanciata, vedremo se il clima olimpico riuscirà a mettere ancora una vola le ali all’immenso Jansrud.

OMNISPORT | 19-06-2021 11:30