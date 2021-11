Sci, le azzurre convocate per Lake Louise. Assente Petra Vlhova

29-11-2021 11:15

Weekend di nuovi impegni per gli azzurri dello Sci. Al maschile i ragazzi disputeranno a Beaver Creek l’unica prova sulla Birds of Prey di mercoledì in vista dei due superG e delle due discese in calendario da giovedì a domenica.

I convocati sono gli stessi nove di Lake Louise ovvero Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Riccardo Tonetti e Pietro Zazzi, sono otto le donne convocate per prendere il posto dei colleghi uomini nella località canadese.

A Lake Louise le donne disputeranno due discese e un superG da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, precedute da tre prove cronometrate da domani a giovedì 2. Le convocate sono Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

Intanto, secondo quanto riporta Gianmario Bonzi di Eurosport Petra Vlhova non solo dovrebbe saltare Lake Louise ma anche le gare di St. Moritz e probabilmente Val d’Isere.

OMNISPORT