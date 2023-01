Sci, nessuno ferma Mikaela Shiffrin: vince lo slalom di Zagabria

04-01-2023 17:29

Mikaela Shiffrin centra la vittoria numero 81 in Coppa del Mondo a una sola dalle 82 dell’altra americana e ex campionessa Lindsey Vonn ferma a 82.

La statunitense vince con 76 centesimi su Vlhova e 1.21 su Swenn Larsson. L’occasione di agganciare la Vonn si presenterà già domani. Si tratta della quinta vittoria consecutiva in Slalom dell’anno per la Shiffrin.

L’unica azzurra qualificata alla seconda manche è Marta Rossetti, protagonista di un brutto errore ma che comunque porta a casa un buon 19° posto. L’azzurra ha detto: “Molto rammarico perché con una pista in queste condizioni non avrei dovuto sbagliare. Son andata forte in quasi tutte le parti, spiace per quell’errore che un po’ compromette la prestazione, ma sono già focalizzata sul secondo slalom in programma”.