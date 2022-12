10-12-2022 11:25

Nella prima manche del Gigante sulla Face de Bellevarde di Val d’Isere non c’è gara con il dominio del solo Marco Odermatt. Salvo colpi di scena si appresta a portare a casa il sesto podio su sei dall’inizio della nuova stagione di Coppa del Mondo, il decimo consecutivo in gigante.

Nulla da fare in chiave azzurra con Luca De Aliprandini ancora out. Dopo una buona partenza è scivolato sul primo vero ripido della “Face” in curva a destra.