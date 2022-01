Sci, Paris sul podio: terzo nella discesa di Wengen

15-01-2022 14:01

Buon terzo posto per Dominik Paris nella seconda discesa sul Lauberhorn a Wengen. L’azzurro riesce così a riconquistare la vetta della classifica di specialità.

Ad aggiudicarsi la gara il discusso Vincent Kriechmayr che trionfa per la seconda volta in carriera sulla Lauberhorn (la prima nel 2019). L’austriaco non ha partecipato alle prove ma ha avuto comunque l’ok per prendere parte alla competizione.

Secondo posto per Beat Feuz. Quarto Marco Odermatt dietro a Paris per soli due centesimi (+0.46)

