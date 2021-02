Sci, rabbia Brignone: "Non volevo uscire così"

Federica Brignone non ha pace. L’azzurra, che già in Coppa del Mondo, non stava vivendo un bel momento sta affrontando tante difficoltà anche nel Mondiale di Cortina.

Dopo il rammarico per i quarti nel parallelo, oggi, non è riuscita nemmeno a terminare la manche di gigante visto che è uscita dopo poco più di un minuto. A fine gara ha così detto: “Sono scivolata, non sono riuscita a tirarmi su stavolta. Sono troppo arrabbiata, non ho guardato nemmeno la classifica. Non è quello che volevo, uscire così alla prima manche”.

E poi: “Questo non è stato per me un Mondiale favorevole, sono le parti dure di un’atleta, però si può continuare a migliorare e prendere i momenti giusti nel modo giusto, bisogna reagire ma nella vita ci sono tante sfide e questa è solo una parte delle sfide della vita ma ce ne saranno tante altre. È solo un’occasione per migliorare ancora. Questo è stato l’unico grande evento della mia vita in Italia perché tra cinque anni alle Olimpiadi del 2026 non ci sarò”.

