Scialpinismo, la Mixed Relay italiana è argento iridato

Murada-Canclini confermano la posizione delgli Europei, salendo sul podio tra le due coppie transalpine.

05-03-2023 15:34

L’argento di Giulia Murada e Nicolò Ernesto Canclini chiude con soddisfazione i Mondiali di scialpinismo in corso a Boí Taüll, in Spagna: la Mixed Relay sarà disciplina inserita nel programma delle Olimpiadi 2026.

Gli azzurri si sono classificati alle spalle dei francesi Harrop-Anselmet, campioni europei in carica, i connazionali dei quali Gachet Mollaret-Galindo vincono il bronzo. La prima frazione di Murada non è stata efficace e l’Italia temeva di essere già tagliata fuori dalla lotta per il podio; la rimonta di Canclini è valsa il sorpasso sulle coppie spagnole e addirittura la conferma del piazzamento continentale, con il cambio degli sci che ha preceduto quello di Galindo. Se gli spagnoli Garcia Farres-Martinez e Alonso Rodrigues-Cardona Coll hanno sfiorato la medaglia, gli altri azzurri Alba de Silvestro-Robert Antonioli sprofondano all’11o posto.