Scommesse, lo show di Corona a Rai3 scatena la bufera sul web

Il web è insorto dopo l'ospitata di Fabrizio Corona ad Avanti Popolo su Rai 3: "Una vergogna assoluta". Sul piede di guerra i tifosi della Juventus

18-10-2023 12:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Fabrizio Corona show sì, ma fino a un certo punto. Chi sperava di venire a conoscenza degli altri calciatori coinvolti nello scandalo scommesse, è rimasto deluso. Già, perché l’ex re dei paparazzi, intervistato da Nunzia De Girolamo nella trasmissione Avanti Popolo su Rai 3, non ha svelato altri nomi, così com’era stato annunciato in precedenza. E sui social è pioggia di critiche.

Corona nel mirino dei social: le reazioni del web alla sua ospitata

Nessuna vera anticipazione, questa volta. Nonostante le premesse al vetriolo. Corona ha affrontato i casi Zaniolo, Fagioli e Tonali, attaccando a fine puntata la Rai in merito a un audio non mandato in onda che coinvolgerebbe l’ex centrocampista della Roma, oggi all’Aston Villa.

“A mio parere Corona ha poco in mano e quel poco non è nemmeno certo. Quando dice ‘poi faccio altri nomi’, non li farà: o perché non li ha o perché, più probabile, qualcuno lo ha minacciato e gli ha detto di farsi i suoi” scrive su Twitter Danilevicius. “Corona semplicemente non ha niente, se avesse avuto nomi e prove, non ci sarebbe stato bisogno di aspettare la tv. Avrebbe potuto fare una una qualunque diretta social con milioni di visualizzazioni” aggiunge un altro utente.

Corona e il caso scommesse: insorgono i tifosi della Juve

Secondo Andrea_dale88 “l’obiettivo di Fabrizio Corona era solamente gettare fango sulla Juventus. Io spero che in questo caso John Elkann &co si facciano sentire perché quanto fatto ieri sera sulle reti Rai è inammissibile. Ps: quel fantoccio è stato pagato con i soldi nostri”. Walter Mancini commenta così l’intervento dell’ex fotografo: “Corona che parla di Vinovo senza sapere che la Juve non si allena più li da cinque anni, la dice lunga sulla sua credibilità e su quelli che ci son cascati con tutti i pantaloni”.

“È uscita fuori solo la sua indole antijuventina-interista! Orgoglioso di non aver visto nemmeno un minuto della trasmissione” rincara Danilo Puddu. “Da uno che tifa per l’Inter, cosa vi aspettate se non attacchi ripetuti verso la Juventus e i suoi tesserati?” chiosa Albert.

Sui social è bufera: accuse anche alla Rai e a De Girolamo

No, l’intervento di Corona proprio non è andato giù alla maggior parte degli spettatori. “Penso che ciò che abbia detto Corona in tv qualifichi esattamente il livello della televisione pubblica al momento. Né una risposta nel merito, né fact checking. Vergogna assoluta, solo violenza mediatica nei confronti di 20enni che hanno commesso errori e comunque pagheranno” sostiene Antonio Minervini.

“Siamo stati presi per i fondelli da questi due personaggi inquietanti” twitta un altro utente. “Per 20 euro in meno sul canone, cosa volevate vedere? Un concerto di Paolo Conte?” ironizza Mimmo Caporali.

In realtà lo stesso Corona è rimasto deluso dalla trasmissione, asserendo di essere stato censurato.