Scontri dopo Inter-Juve, ipotesi agguato: sequestrati bastoni, tirapugni e mazze

Tre agenti feriti, uno ancora in ospedale

05-02-2024 16:08

È stato un agguato organizzato quello fuori dallo stadio di San Siro a Milano, al termine di Inter-Juventus, che ieri sera intorno a mezzanotte e mezza ha portato all’arresto di due tifosi nerazzurri, poi scarcerati, e a 50 Daspo, a seguito di un violento scontro tra tifosi interisti che si sono scagliati contro la polizia, intervenuta dopo il lancio di bombe carta e bottiglie contro il bus della tifoseria juventina. È quanto emerso dalle prime indagini della Digos di Milano, che ora proseguono per identificare gli organizzatori del blitz che, secondo gli inquirenti, non sono tra i cinquanta fermati al termine degli scontri. Sequestrati sul posto, nei pressi dei luoghi dell’attacco ultras, tirapugni, mazze e sfollagente telescopici. Tre gli agenti rimasti feriti nei tafferugli, di cui uno si trova al momento ancora in ospedale. (NPK) Fonte: Polizia di Stato