Scontri tra tifosi di Bari e Lecce

Mattinata di paura e grande tensione nella mattinata di domenica lungo il tratto autostradale A16 tra Cerignola e Candela, quando sono venuti a contatto gruppi di tifosi di Bari e Lecce.

Secondo quanto riporta la polizia di Cerignola, lo scontro sarebbe originato da una casualita: un pullman con a bordo circa 200 tifosi biancorossi, che si stava dirigendo a Castellamare di Stabia per vedere la partita contro la Cavese, avrebbe perso il controllo a causa di una foratura e sarebbe rimasto fermo sulla carreggiata bloccando il traffico.

A quel punto, una volta scesi dal mezzo, i tifosi del Bari avrebbero riconosciuto diversi furgoncini di tifosi del Lecce, che procedevano sullo stesso tratto autostradale per dirigersi verso la capitale per assistere alla partita contro la Roma, li avrebbero fermati e, dopo una serie di scontri, avrebbero distrutto tre veicoli e dato alle fiamme un quarto con alcune torce che avevano con loro. Gli agenti di polizia sono intervenuti per riportare la situazione alla normalità e per chiarire la dinamica dell'accaduto.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 17:30