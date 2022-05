Scontro totale tra Lewandowski e il Bayern Monaco

30-05-2022 19:15

Scontro totale tra Robert Lewandowski e i dirigenti del Bayern Monaco. La punta polacca ha annunciato nelle scorse ore il suo addio al club bavarese (“Il mio ciclo è finito”), ma i dirigenti della società tedesca si oppongono.

A cominciare da Oliver Kahn: “Non so dirvi perché Lewandowski abbia scelto questa strada per comunicare la propria volontà. Affermazioni del genere rilasciate in pubblico non ti portano da nessuna parte. Robert è diventato un giocatore di livello mondiale qui con noi e penso che dovrebbe sapere cosa significa il Bayern. L’apprezzamento non è una strada a senso unico”, ha dichiarato ai media tedeschi.